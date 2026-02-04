Son microcuencas, de vital importancia

En el foro realizado en la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) por el Día Internacional de los Humedales, Karina Montesinos Cárdenas señaló que la comisión a su cargo, Agua y Saneamiento de Chiapas, se creó en agosto del año pasado con el propósito de articular el plan nacional hídrico, promovido desde el Gobierno Federal.

Enfatizó que la entidad tiene 29 municipios que están en alto rezago social, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Ante esa situación, el Gobierno Estatal ha implementado políticas públicas con 12 municipios prioritarios, en los que se ampliará la infraestructura básica, en especial la hidráulica, es decir, drenajes, agua potable, alcantarillados y plantas de tratamiento.

Cuidado de microcuencas

En ese sentido, otra política pública de la comisión, que para Montesinos es la más importante, es la relacionada a las microcuencas. En un principio, señala, esta política podría ser contraintuitiva a la primera. “Porque no concebimos que podamos hacer un drenaje o un alcantarillado y hacer descargas de manera directa a la fuente”, por lo que se tienen que hacer proyectos integrales que incluya la planta de tratamiento.

“En las comunidades solicitan drenaje y alcantarillado, y proponen como zona de descarga un arroyo o un río que corriente abajo es una fuente de abastecimiento para otra comunidad, y no va a haber recurso que alcance porque es un daño incluso hasta irreversible porque las comunidades siguen creciendo”, agregó.

Lamentó que en San Cristóbal se estén teniendo problemas de inundaciones y tornados; esto, dijo, debido a que se está creciendo hacia donde se puede y no hacia donde se debe.

Ante el llamado de distintas asociaciones como Cántaro Azul, de que en la armonización estatal de la Ley nacional de Aguas se escuchen todas las voces, el diputado Juan Salvador Camacho dijo que lo primordial es reconocer el trabajo de esas organizaciones que hacen acciones con sus propios recursos. Sin especificar si se escuchará a dichas asociaciones, dijo que el espíritu de la misma ley es que el agua regrese a las manos del pueblo.