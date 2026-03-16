¿Son necesarios tantos partidos políticos?

El debate nacional respecto de la reforma electoral es una oportunidad para que el sistema político en México ratifique la madurez que le ha valido el reconocimiento internacional.

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón, comentó que el debate legislativo no deberá desviar la ruta de evolución que lleva México y los casos donde no existan consensos deberán ser acompañados por las rutas institucionales pertinentes.

México es referente a nivel mundial por su democracia y organización de elecciones, por el principio organizativo: los procesos electorales son organizados por la propia gente.

Cuidar este modelo es responsabilidad de los partidos políticos que acompañaron o se opusieron a la iniciativa de reforma electoral, desde la premisa que busca que el modelo de poder político evolucione en positivo sin actos violentos.

Vale la pena hacer un análisis sobre el número de partidos que han contado con registro. Hace apenas un par de años, en Chiapas, se llegaron a contabilizar hasta 14 entre los nacionales y los que eran estatales.

¿Son necesarios tantos partidos?

Según el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), durante el 2022 la bolsa que se repartieron como parte de su financiamiento público superó los 149 millones de pesos (mdp).

De toda la lista que se tenía durante 2022, para el 2025 se redujo de forma significativa con la pérdida de registro de al menos seis partidos políticos, uno de ellos de alcance nacional y los otros locales.

Sin embargo, tal y como lo marca la ley, para este año existe la posibilidad de que surjan nuevos partidos locales. En estos momentos se mantienen como organizaciones políticas ocho grupos y están bajo el análisis de las consejerías del IEPC para saber quiénes cumplieron con la ley.

En el 2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la distribución de siete mil 354 millones 266 mil 504 pesos para seis partidos nacionales; para este 2026 el financiamiento aprobado ascendió a siete mil 737 millones 252 mil 697 pesos para los mismos seis.

Se establece que el financiamiento para los partidos políticos será para aquellos que mantengan su registro después de cada elección.

En enero de este año, el IEPC de Chiapas aprobó su Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2026. Acordaron otorgar los partidos políticos acreditados y con registro ante este organismo, un monto de 150 millones 329 mil 65 pesos.

Recorte presupuestal afectaría la democracia: Legisladores

La reforma electoral que fue rechazada recientemente planteaba un recorte presupuestal a los partidos políticos. La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, calificó la medida como una “afrenta” contra la democracia mexicana y advirtió sobre sus posibles consecuencias en la participación ciudadana y la vida partidista.

Sostuvo que reducir las prerrogativas de los institutos políticos no solo afecta su operación, sino que limita su capacidad de vincularse con la ciudadanía y de formar militancia, lo que a la larga debilita el sistema democrático construido durante décadas.

Se refirió al fenómeno recurrente de los partidos que surgen cada sexenio y que, en su mayoría, no logran consolidarse ni mantenerse con vida más allá de un par de procesos electorales.

Añadió que ser nuevos en el escenario político implica un esfuerzo doble para generar identidad y pertenencia entre los ciudadanos, una tarea que requiere constancia y recursos. Sin embargo, no descartó que en muchos casos estos partidos emergentes tengan fines distintos a los democráticos.

Candidatos independientes: la complejidad de empezar de cero

En cuanto a la participación de candidatos sin partido, Ibarra Gallardo reconoció que el sistema mexicano está diseñado para funcionar con base en partidos políticos, lo que coloca a los aspirantes independientes en una clara desventaja estructural.

“Vivimos en un sistema de partidos políticos no solo en México, en el mundo. Generalmente los candidatos están impulsados por partidos políticos, ya sea consolidados o de nueva creación. Eso ayuda porque ya tienen un registro, ya tienen un número de militantes y una aportación”, expuso.

Por último, la diputada panista abordó el descontento generalizado que existe en la sociedad hacia los partidos políticos y los candidatos, un fenómeno que, según dijo, responde más a casos particulares que a una generalización justa.

Lo atribuyó a la exposición pública de las vidas privadas de algunos personajes que militan en partidos políticos, cuyas conductas personales terminan afectando la imagen de las instituciones cuando acceden a cargos de elección popular.

El PRI coincide

Rubén Zuarth Esquinca, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, comentó que el descrédito actual hacia los partidos y los procesos electorales emana de forma directa del comportamiento de los actores políticos que mucho han quedado a deber a la sociedad.

Es por eso que hoy, dijo, “tenemos un papel de críticos y respetuosos, respecto de las reformas nacionales presentadas, pues buscamos, mediante acciones congruentes y analíticas, las mejores condiciones de vida en México y Chiapas”.

Recordó sobre la fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos, que la minuta de la propuesta a la reforma electoral, estipula que queda prohibido a precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes financiarse u operar con recursos, bienes o servicios “provenientes de actividades ilícitas”.

Se contempla evitar el dinero que pueda provenir del crimen organizado para financiar a determinados actores políticos en las jornadas electorales.

La iniciativa también establece que toda aportación privada deberá realizarse por personas físicas mexicanas; además, no podrán hacerse aportaciones en efectivo.

Financiamiento es excesivo, dice la población

Ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez expresaron su inconformidad respecto al presupuesto que reciben los partidos políticos, al considerar que se trata de un gasto elevado.

La mayoría coincidió en que el financiamiento público a los institutos políticos resulta excesivo, sobre todo en un contexto donde persisten problemáticas sociales como el desempleo, la inseguridad y las carencias en servicios básicos.

“Sí he visto y escuchado que es demasiado lo que se les da; ese dinero podría servir para mejorar calles, hospitales o apoyar a la gente”, comentó Óscar Escobar, ciudadano.

Además, destacó que el financiamiento debería mantenerse, pero con reglas más estrictas y con mecanismos que permitan conocer con claridad en qué se utiliza.

Miriam Toledo, señaló que reducir el presupuesto obligaría a los partidos a ser más cercanos a la ciudadanía. “Podrían financiar parte de sus actividades con aportaciones de simpatizantes”.