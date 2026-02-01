Son priorida las infraestructuras y programas sociales

La Secretaría de Desarrollo Social y Educación de Tuxtla Gutiérrez enfoca sus acciones en la organización comunitaria, programas sociales y obras de infraestructura que permitan recuperar el tejido social y reducir rezagos históricos en las colonias de la capital chiapaneca, así lo explicó su titular Mauricio Gutiérrez Astudillo.

El funcionario explicó que la secretaría no solo se enfoca en la gestión de apoyos sociales, sino también en fortalecer la organización interna de las colonias, lo que permite canalizar de mejor manera las solicitudes hacia los distintos programas municipales.

“Tenemos cursos, capacitaciones y programas sociales importantes, como apoyos de láminas, tinacos y otros beneficios que ayudan directamente a las familias”, señaló.

Impacto

Indicó que el principal tema que la ciudadanía gestiona ante el gobierno municipal es la infraestructura, la cual no se limita solo a calles o vialidades, sino que también abarca espacios públicos que impactan de manera directa en la convivencia social.

“Cuando hablamos de infraestructura, hablamos también de parques, ya sea nuevos o rehabilitados. Esto es parte de la política del presidente municipal Ángel Torres para recuperar el tejido social y que las colonias vuelvan a creer que sí es posible mejorar con un gobierno aliado”, expresó.

En cuanto a las acciones previstas para este año, destacó que la prioridad será avanzar en justicia social, atendiendo rezagos de hasta 30 o 40 años que aún persisten en diversas zonas del municipio.

Presupuesto

Subrayó que en la actualidad el presupuesto público se destina con base en las decisiones de la ciudadanía, mediante espacios de diálogo y comités de participación ciudadana.

“Hoy la ciudadanía tiene el poder de decisión. La sociedad organizada es quien decide qué se va a atender y cómo se va a atender. Eso nos da como gobierno la certeza de que el recurso público va dirigido a donde realmente está la necesidad”, afirmó.