Sonarán 80 millones de celulares por 19S

Este 19 de septiembre en todo México sonará una alarma en alrededor de 80 millones de celulares, esto como parte del simulacro con hipótesis de un sismo de magnitud 8.1; el evento será a las 12 del día.

Para esta actividad lo único que se necesita es que el móvil tenga señal y activar las alertas inalámbricas. El Gobierno Federal busca con este simulacro probar el sistema nacional.

Medida

De acuerdo con las autoridades federales, también se pretende que este ejercicio se pueda replicar en 14 mil 491 altavoces en varias zonas del país que lo tienen instalados, incluyendo Chiapas.

Los simulacros nacionales con hipótesis de sismo se llevan a cabo como medidas preventivas, a fin de que las personas tengan claro qué hacer antes, durante y después de un temblor.

Para el simulacro nacional se activó una plataforma, a fin de que la ciudadanía registre su participación.

Invitación

En Chiapas la Secretaría de Protección Civil ha invitado a que la población participe, para que se fortalezcan las acciones preventivas.

Los simulacros también buscan brindar información a las autoridades, para que puedan mejorar sus capacidades de respuesta.

Contexto

Para Chiapas el tema es relevante, debido a que en el 2017 fue el epicentro de un terremoto, sin embargo, décadas atrás se presentaron movimientos por arriba de 7 de magnitud.

Los datos más actualizados de Protección Civil en Chiapas, basado en los números del Servicio Sismológico Nacional (SSN), mostraron que la entidad se ubicó en la tercera posición respecto de las zonas con más movimientos telúricos.

De los más de 26 mil 471 sismos que se han registrado en todo el país, tres mil 722 mil tuvieron su epicentro en Chiapas y representó el 13.98 % de la actividad. El primero y segundo lugar es para Oaxaca y Guerrero.