Sorprende aumento en caseta SCLC – Tuxtla

Este lunes, usuarios de la carretera San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez fueron sorprendidos con el aumento de la caseta, que pasó de 100 a 105 pesos para los automóviles, lo cual ha generado molestia entre los conductores que transitan por la vía diariamente.

El aumento del 5 % aplicó para todo tipo de vehículos. Para las motos el costó será de 52 pesos, mientras que para autobuses de dos o cuatro ejes será de 215 pesos. Ahora un viaje redondo en automóvil tendrá un costo de 210 pesos sólo en peaje.

La falta de comunicación sobre el aumento ha creado molestia entre los viajantes, ya que, en la página oficial de Concesionaria de Autopistas del Sureste, quien tiene a su cargo la vía, sólo expone las nuevas tarifas sin explicar la razón del aumento.

Panorama

Este incremento, que ha provocado preocupación entre prestadores de servicios, se da en un contexto donde empresarios turísticos de San Cristóbal muestran preocupación por la alta cantidad de accidentes que suceden en la carretera, pidiendo más punto de alcoholímetro sin una respuesta favorable.

Del mismo modo, Concesionaria de Autopistas del Sureste indica ser una filial de Aldesa, una empresa fundada en Madrid, España, la cual ha sido señalada por corrupción en su propios país, pero también en Perú y en México, en donde fue señala por el socavón del Pasó exprés en Cuernavaca en julio de 2017 que cobró dos vidas.