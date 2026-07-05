Sorprende granizada a pescadores en Mojarras

A las seis de la tarde de este viernes, una intensa lluvia con granizo sorprendió a pescadores y familias de la pesquería de Mojarras, informaron pobladores del lugar en voz de Adrián Laguna Ríos. Es la primera vez que ocurre este fenómeno en el citado lugar.

Otras familias lideradas por Bernardo García Trinidad aseguraron que las lluvias registradas con tormentas eléctricas también provocaron que ante la sorpresa de propios y extraños cayera una gran cantidad de granizos reflejándose en el techo de las viviendas y también en las parcelas.

Señalaron que la caída de granizos generó que las familias salieran de sus casas y observaran durante un buen tiempo las maravillas que ofrece la naturaleza.

Otros habitantes en voz de Fernando Urrea Rodríguez dijeron que con este fenómeno también se originó una espectacular tormenta eléctrica, la cual generó miedo entre la población por los riesgos de los rayos, que pueden provocar la muerte del ganado o de los habitantes del lugar.