Sorprende granizo a comunidades de San Cristóbal

Una fuerte tormenta acompañada de granizada se registró la tarde de este jueves primero de octubre en las comunidades Corazón de María y Agua de Pajarito, en la región Altos de Chiapas.

La intensa caída de granizo en el municipio de San Cristóbal de Las Casas cubrió de blanco los pastizales, caminos y campos de las comunidades, dejando un paisaje de nieve.

El fenómeno meteorológico sorprendió a los habitantes, ya que en pocos minutos se nubló y se presentó la fuerte lluvia.

Circulación vehicular

La granizada cubrió de nieve las carreteras ocasionando contratiempos en la circulación vehicular, por el riesgo de un accidente.

Este fenómeno se suma a las condiciones de lluvia que se han registrado durante los últimos días en distintas comunidades y zonas rurales de San Cristóbal de Las Casas.

Afectaciones

Provocó daños en árboles frutales y otros cultivos, sin que se reportaran daños humanos, reportaron autoridades.