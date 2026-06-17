Sorprende Llaven en sondeo de opinión

En un sondeo de opinión levantado entre el 8 y 12 de junio por la empresa “Emotegia”, sorprende la incursión del fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

Aunque el proceso electoral está lejos todavía, el también extitular de Seguridad Pública aparece a la cabeza con 23 por ciento, delante de Carlos Morales Vázquez, exmunícipe tuxtleco y Francisco Chacón, titular del Humanismo, quienes llevan una carrera pareja con 21 por ciento.

Un poco atrás, pero tampoco muy lejos, se ubica Ángel Torres, actual munícipe capitalino, con 15 %, quien todavía se juega la carta de la reelección.

Más abajo aparecen el diputado federal Guillermo Santiago Rodríguez y Jovani Salazar, funcionario estatal, quienes tampoco han dejado de hacer uso de herramientas como redes sociales para posicionarse.

Esta parte del sondeo responde a la pregunta: “Si Morena tuviera que escoger un hombre para encabezar la candidatura a la Alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, ¿a quién elegiría?”.

¿Y si es mujer?

Una sección del sondeo de opinión, el cual tuvo un tamaño de muestra de 400 casos, que llama la atención es la que responde a la interrogante: ¿Usted preferiría mujer u hombre para encabezar la candidatura a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez?

Ahí, un 52 por ciento respondió que alguien del género femenino; 41 por ciento, indicó que un hombre y el siete por ciento restante dijo que “me da igual”.

El estudio demoscópico, que adelanta que Morena arrasará como partido en 2027 con 44.5 por ciento, cuestionó si el partido guinda “tuviera que escoger a una mujer para encabezar la candidatura a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez”, ¿a quién elegiría?

Ahí la puntera es María Mandiola con 33.4 por ciento, seguida de Dulce María Rodríguez Ovando con 30.1 por ciento, seguidas de Marcela Castillo y Alejandra Gómez Mendoza.