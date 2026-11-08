Sorprenden a adulto ebrio caminando cargando a su nieto

Un hombre adulto caminaba por las calles de San Cristóbal de Las Casas en presunto estado de ebriedad poniendo en riesgo la integridad física o emocional de un niño. Ciudadanos solicitaron la presencia de la autoridad.

Tras la denuncia intervino personal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Policía Municipal, quienes acudieron al lugar para salvaguardar la integridad del pequeño.

Contacto con la madre

Durante la intervención, el abuelo proporcionó los datos de contacto de la madre.

El equipo del DIF estableció comunicación con ella y, tras solicitar la acreditación del parentesco y realizar las verificaciones correspondientes, confirmó que efectivamente era la progenitora del menor.

De esta manera se brindó atención al pequeño y realizaron las gestiones necesarias para su valoración médica y seguimiento familiar.