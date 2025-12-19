Sorpresiva lluvia arrastra vehículo

Una sorpresiva tormenta eléctrica con duración aproximada de una hora se registró la noche del pasado jueves en Tuxtla Gutiérrez.

El saldo preliminar confirmado por Protección Civil (PC) Municipal fue de al menos un vehículo arrastrado por la fuerte corriente de agua que, como siempre, se formó en la calle Fernando Amilpa, en el Infonavit Grijalva, al Oriente Norte de la capital del estado.

Además de este incidente, también se notificaron inundaciones en la colonia 24 de Junio, donde un arroyo habría arrastrado a unos siete vehículos más, de manera extraoficial.