Sortean siete mil 137 viviendas

Con presencia de autoridades y notario público, se realizó el sorteo del programa federal de viviendas con el que se beneficiarán a siete mil 137 chiapanecos y chiapanecas, acciones coordinadas por la delegación del Bienestar en Chiapas a cargo de Manuela Obrador Narváez, explicó Margarita Aguilar quien participa en la organización del evento.

Importancia

Explicó que se trata de una jornada muy importante para la entidad y la coordinación regional del Bienestar que participó en la asamblea y sorteo implementados con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Estos trabajos forman parte del quehacer impulsado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmando su compromiso de garantizar que los hogares dignos sean un derecho fundamental para todas y todos los mexicanos.

Sorteo simultáneo

De manera simultánea en Tapachula, Pijijiapan, Jiquipilas, Venustiano Carranza y Chiapa de Corzo se llevaron acabo estos eventos para beneficiar a siete mil 137 chiapanecos y chiapanecas.

?El evento contó con la presencia del secretario General de Gobierno, Jorge Enrique Hernández Bielma, quien asistió en representación del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, también estuvo presente el notario Ovidio Cortazar Ramos, para garantizar absoluta legalidad y transparencia al proceso.

Ante la alta demanda de este privilegio, se registran los aspirantes y sortean los beneficiarios.

En este gobierno los recursos públicos se convierten en programas que dan Bienestar.