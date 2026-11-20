La Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sostendrá el próximo miércoles 25 de noviembre una mesa tripartita con el Gobierno Federal y el Gobierno de Chiapas, en Palacio Nacional, para dar continuidad a las negociaciones sobre las demandas del magisterio.

El encuentro está programado para las 11:00 horas en la Ciudad de México, de acuerdo con la convocatoria emitida por el secretario general de la Sección 7, Isael González Vázquez, quien llamó a las estructuras del movimiento magisterial democrático, trabajadores de base activos y jubilados a participar en la cobertura de la reunión.

La convocatoria contempla la presencia de secretarios generales, coordinadores regionales e integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, así como agremiados al movimiento, con el propósito de acompañar a la Comisión Negociadora de la Sección 7 durante el diálogo con las autoridades.

Entre los principales planteamientos que el magisterio busca atender se encuentra la abrogación de la reforma educativa y de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) de 2007, además del regreso a la jubilación por años de servicio, con 28 años para las maestras y 30 para los maestros.

También mantienen la exigencia de que las pensiones se calculen con base en salarios mínimos y no en Unidades de Medida y Actualización (UMA), así como el pago de ocho bonos pendientes y el reconocimiento de la bilateralidad en los procesos de cambios, ascensos e incrementos de horas.

El pasado 17 de octubre docentes bloquearon las salidas de Tuxtla Gutiérrez en La Pochota y la carretera a La Angostura para exigir la reinstalación de una mesa de diálogo con el Gobierno Federal.