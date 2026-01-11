Sostiene Aparicio reunión con Policía de Israel

En el marco de las acciones estratégicas para el fortalecimiento de la seguridad en el estado, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, sostuvo una reunión de trabajo con el teniente coronel Yaron Elyashiv, agregado de la Policía de Israel en América Latina.

Durante el encuentro, siguiendo la visión del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, se reforzaron los lazos de cooperación bilateral entre ambas instituciones, con el objetivo de intercambiar experiencias, conocimientos y buenas prácticas en materia de seguridad pública, inteligencia y prevención del delito, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades operativas y estratégicas.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de impulsar la coordinación interinstitucional y la colaboración internacional, como parte de una visión integral que prioriza la profesionalización y el trabajo estratégico para garantizar la paz y la tranquilidad de la ciudadanía.

La seguridad se construye todos los días con estrategia y coordinación permanente.