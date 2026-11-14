Sostiene Secretaría de Salud reunión con la OPS

Con el propósito de fortalecer las acciones de vigilancia entomológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores, la Secretaría de Salud del Gobierno de Chiapas sostuvo una reunión de trabajo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a fin de dar continuidad al acompañamiento técnico y estratégico que contribuya a la salud pública desde los territorios.

Refuerzan la vigilancia

Durante este encuentro se abordaron propuestas orientadas a impulsar nuevas estrategias de intervención, fortalecer las capacidades institucionales y consolidar mecanismos de cooperación técnica, con especial énfasis en la planeación de un proceso de certificación de puntos de entrada terrestres en la frontera entre México y Guatemala, como parte de las acciones para reforzar la vigilancia sanitaria y la prevención de riesgos para la salud.

En representación del secretario de Salud del Estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, participaron el secretario técnico, Miguel Ángel Avendaño Herrera; el director de Planeación y Desarrollo, Santos Jadiel Castro Villatoro; y el jefe del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vectores, Félix González Cruz.

Por parte de la OPS estuvieron presentes la asesora de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental, Vivian Pérez Jiménez; la asesora del Programa Una Sola Salud, Sheny Morales-Betoulle.

Con estas acciones, Chiapas fortalece sus alianzas estratégicas y capacidades institucionales, promoviendo la cooperación internacional, la innovación en salud pública y el desarrollo de estrategias integrales que permitan anticipar riesgos, proteger la salud de la población y fortalecer la vigilancia sanitaria en la frontera sur del país.