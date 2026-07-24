Sostienen encuentro con comisariadas ejidales del municipio

La alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, sostuvo un encuentro con las seis comisariadas ejidales en funciones del municipio, con quienes dialogó sobre el papel fundamental que desempeñan las mujeres en el desarrollo de sus comunidades y el fortalecimiento de la organización social.

En la reunión participaron Micaela Pérez Hernández, de Espinal Buenavista; Lud Divina Fernández Moreno, de Calzada Larga; María Yanet González Lázaro, de Nuevo México; Adela Ruiz Borrás, de Jesús M. Garza; Amalia Gómez Engumeta, de Unión y Progreso; y Leonor del Rosario Paz Tamayo, de Tenochtitlán, quienes compartieron experiencias y retos al frente de sus ejidos.

Compromiso

Valeria Rosales reconoció su compromiso y destacó que es un hecho histórico que seis mujeres encabecen autoridades ejidales en Villaflores, al señalar que su liderazgo fortalece la participación comunitaria y demuestra el papel cada vez más importante de las mujeres en la toma de decisiones y la transformación de sus comunidades.