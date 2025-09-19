Sostienen reunión para atender fallas de energía

El director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), Juan Luis Paniagua Moguel, acompañado de directivos del Organismo Operador de Agua, sostuvo una reunión de trabajo con ejecutivos de la División Sureste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en donde se abordó el tema de las constantes fallas de suministro de energía eléctrica que han obligado a interrumpir el funcionamiento de las Plantas Potabilizadoras, lo que deriva en la detención del proceso de potabilización del agua y en consecuencia, en suspensiones de la distribución del vital líquido a las colonias de Tuxtla Gutiérrez.

Diálogo

Y es que en lo que va del 2025 se han presentado continúas fallas en el suministro de energía eléctrica, por lo que se acordó que la paraestatal llevará a cabo una revisión de su infraestructura con la que se realiza el suministro de electricidad a las Plantas Potabilizadoras "Ciudad del Agua" y "Los Pájaros". Así también, realizará trabajos de mantenimiento en las líneas aéreas para la transmisión de electricidad y adicionalmente se ejecutarán otras acciones para mejorar la infraestructura eléctrica de CFE.