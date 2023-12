Soy más gobernador que militante de una fuerza política: REC

“Amigas y amigos, un estado verdaderamente democrático no solamente se expresa en el discurso, se debe cumplir y materializar en el bienestar para todo el pueblo”, expuso Rutilio Escandón Cadenas al iniciar la última parte de su discurso al presentar su 5.º Informe de Gobierno.

Y continuó diciendo: “Es necesario que, quienes tenemos la responsabilidad de administrar los recursos públicos, demostremos nuestra honestidad y compromiso respetando la ley. En los próximos días iniciará el proceso electoral para la renovación de diversas autoridades, a llevarse a cabo en el mes de junio de 2024, estoy convencido de que el respeto a la voluntad popular es la piedra fundamental para que nuestro estado siga avanzando en la hermandad y solidaridad entre todos los que habitamos esta tierra bendita. Como ciudadano, soy parte integrante de un movimiento nacional de despertar de conciencia desde hace más de tres décadas, pero hoy, mi labor prioritaria es seguir gobernando, procurando la unidad entre todas y todos los chiapanecos, pero les confieso algo, me siento más gobernador de todas y de todos, que militante de una fuerza política”.

Agregó: “Sin dudarlo, me comprometo a respetar este próximo proceso electoral y agendar condiciones de imparcialidad, y, sobre todo, a velar por el respeto al derecho de mis paisanos y paisanas de elegir libremente y de manera auténtica para todas sus autoridades. Mi gobierno tiene la misión de resolver los problemas, no de crearlos, pues los latidos de corazón de todos han abierto el camino al diálogo y a la prosperidad; me honra y me emociona presumir que tenemos un gran pueblo, trabajador, orgulloso de sus raíces, solidario, generoso… un pueblo grande, grande, grande. ¡Viva Chiapas! ¡viva México!”

El ambiente

Presidentes municipales, legisladores y personajes de la política chiapaneca se dieron cita puntualmente para la rendición del 5.º informe del gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

Cerca de las 10:00 de la mañana, una buena cantidad de funcionarios, alcaldes y representantes del sector empresarial ya se encontraban en el interior del Congreso del Estado; algunos más apresuraron el paso para poder llegar a tiempo al acto protocolario.

La mayor parte de la concurrencia se mantenía conversando, intercambiando bromas y sonrisas en la espera pacientemente del inicio de la sesión, para luego recibir las posturas de los grupos parlamentarios que integran la LXVIII Legislatura local.

En medio de las pláticas no hizo falta la camaradería, la cordialidad y los estrechamientos de manos y abrazos, los cuales siempre son gestos humanos en estos eventos.

Aún no daban 11:00 horas, cuando por fin dio inicio la sesión solemne en el pleno, y uno a uno los representantes de las fracciones parlamentarias de los partidos políticos dieron a conocer sus puntos de vista sobre los avances de la administración.

Algunos de los funcionarios tuvieron que correr para poder ingresar a tiempo, pues el gobernador ya los esperaba en una sala en compañía de la secretaria de Educación federal, Leticia Amaya, así como el titular del Poder Judicial del Estado, Guillermo Ramos Pérez, para ingresar al salón de sesiones del Poder Legislativo.

Arribo a la Mesa Directiva

El gobernador ingresó al pleno entre aplausos, cerca de las 11:13 horas, tomándose como cinco minutos para poder saludar a funcionarios y legisladores. Asciende a la Mesa Directiva y ahí hace la entrega simbólica del documento del Estado que guarda su administración al Poder Legislativo y a la representante del Poder Ejecutivo federal.

Momentos después, y en medio de aplausos, el gobernador comenzó su informe en la tribuna; aprovechó para saludar a los presentes, siendo uno de los aplausos más emotivos justo cuando hizo mención de su esposa, a quien definió como su reina, Rosalinda López Hernández.

Antes de proceder a leer el documento de su informe, Escandón Cadenas hizo una pequeña broma al decir que usaría los lentes para poder leer bien, pues todavía puede leer sin ellos, pero prefería usarlos para esto.

Al arranque de su informe, destacó temas como el de protección civil, pues no perdió la oportunidad de recordar que ahora las aeronaves del Gobierno del Estado se usan en beneficio de la gente que lo necesita, en tanto que los gobernantes se trasladan, como lo hace el pueblo, a ras de tierra.

A eso de las 12:35 horas dio la lectura a los últimos párrafos de su informe, con un mensaje de agradecimiento a los funcionarios y legisladores de Chiapas, al tiempo que reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su participación, Leticia Ramírez Amaya destacó el trabajo de Rutilio Escandón, la bondad de la población, pero al momento de mencionar que se ha logrado la reducción de la pobreza en un 10.6 por ciento, se generó una oleada de aplausos.