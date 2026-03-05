Soy un hombre de resultados: Paco Chacón

Como un hombre de resultados se define Francisco “Paco” Chacón, titular de la Secretaría del Humanismo, quien considera que tiene el perfil idóneo para liderar al municipio de Tuxtla Gutiérrez, pues aquí nació, estudió y se ha desarrollado profesionalmente.

En entrevista exclusiva para Cuarto Poder, con Ciro Castillo, el funcionario ponderó lo conseguido mediante 15 programas sociales en el estado.

Destacó que, su formación y trayectoria lo avalan no solo para encabezar las políticas sociales del estado, sino para, respetando los tiempos y la legislación, aspirar a la presidencia municipal capitalina.

Tuxtleco de hueso colorado

“Siento que tengo las características que se necesita y que necesita Tuxtla para poder dirigir nuestro municipio”, afirmó, tras mostrar su profundo arraigo a la capital chiapaneca, donde cursó sus estudios desde la primaria en la Rodulfo Figueroa hasta la preparatoria número uno del estado.

Recordó que ha sido dos veces secretario en el Ayuntamiento tuxtleco, lo que le otorga un conocimiento profundo de la administración municipal y de las necesidades de sus habitantes.

El funcionario enfatizó que su preparación no es únicamente académica, sino práctica, forjada en el caminar diario por las colonias de la ciudad, pero recalcó que por ahora su enfoque está en dar resultados desde la Secretaría del Humanismo, aunque no cierra la puerta a futuros proyectos. “Para todo hay tiempo, lugar y momento”, indicó.

Resultados

Sobre el trabajo en la Secretaría del Humanismo y pedir que haga un corte de caja a poco más de un año del sexenio, afirma que lejos de ser una dependencia de escritorio, su enfoque se basa en el ser humano como eje rector de las políticas públicas con el objetivo de reconstruir el tejido social a través de acciones concretas.

“Traemos mucha actividad, trabajo de resultados, de campo, de convivir con la gente; somos un gobierno que cumple su palabra y lo principal, que da resultados”, sentenció.

Para Paco Chacón, el concepto de “resultados” no es una simple consigna política, sino una forma de actuar que busca recuperar la confianza ciudadana.

Reconoció que al llegar a las comunidades, se encuentra con el rechazo de una población acostumbrada a promesas incumplidas, por lo que el verdadero reto es “saber honrar la palabra”.

De manera puntual explicó que el recurso público que manejan está destinado a llegar a quienes más lo necesitan, con especial atención a los 12 municipios más olvidados del estado, a los que el gobernador busca sacar del rezago.

Ayuda estudiantil

Uno de los pilares fundamentales de la Secretaría del Humanismo es la atención integral a la población estudiantil, un segmento prioritario para la actual administración.

Detalló que los apoyos están escalonados para cubrir desde la educación básica hasta el nivel superior, atacando problemas como la deserción escolar y la falta de autoestima.

“A nivel primaria tenemos ‘Paso Firme’, un programa que dignifica la estancia de los niños; un par de tenis pareciera sencillo, pero les eleva la autoestima”, señaló.

Para el nivel secundaria, en coordinación con la Secretaría de Movilidad, se implementó el programa de “bicis que transforman”.

El secretario explicó que muchos jóvenes caminan largas distancias para llegar a la escuela, lo que termina por alejarlos de las aulas; dotarlos de una bicicleta es, por tanto, un instrumento para mejorar su nivel académico.

En la educación media superior y superior, el programa ‘Conecta Chiapas’ ha logrado llegar a más de 50 mil jóvenes en 90 municipios, consolidándose como una de las estrategias de mayor cobertura para garantizar que los estudiantes tengan las herramientas necesarias para continuar su formación.

Asistencia alimentaria

El combate a la pobreza alimentaria es otra de las trincheras donde la secretaría ha puesto especial énfasis. El programa ‘Comedores del Humanismo’, no solo ofrece comida caliente y nutritiva, sino que se ha convertido en un motor económico para las comunidades.

Chacón explicó que los insumos se compran en negocios locales, lo que genera una derrama económica, y además se da empleo a las personas que cocinan. En la plática el funcionario reconoció que la demanda es alta y no se da abasto, pero aseguró que hay voluntad del gobierno para llegar a mas beneficiarios.