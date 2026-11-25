Como parte del proceso interno que lleva a cabo el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para definir a sus perfiles en las diversas coordinaciones, Jovani Salazar, uno de los aspirantes al distrito 09 con cabecera en Tuxtla Gutiérrez se definió como un hombre honesto y que ha recorrido diversas colonias de la ciudad.

En su opinión, muchas personas se inscribieron para competir por Tuxtla Gutiérrez para evitar recorridos en Jiquipilas, Tabasco o San Cristóbal de Las Casas. Para el caso del distrito 09 todo el territorio se concentra en la capital.

Sobre el tema, consideró que puede ser parte de la “comodidad, más que salir a buscar. Yo respeto mucho a quienes se inscribieron, esa es la democracia; ahora vienen los filtros”, remarcó.

Parámetros a considerar

Jovani Salazar consideró que está próximo a que la dirigencia nacional de Morena determine la lista de las personas que van a coordinar los 300 distritos federales en el país en vísperas del Proceso Electoral de 2027.

Del ejercicio de medición, dijo que algunos parámetros a considerar son la cercanía con la población, el trabajo en territorio, la honestidad y si la persona puede representar los intereses de Morena.

-¿Jovani Salazar es honesto?

Yo creo que sí, sin duda alguna. Hay un principio de honestidad que a la gente le incomoda.

Tuxtla Gutiérrez, detalló el político, no solo es recorrer algunas colonias, se trata de conocer las necesidades y cómo funciona cada espacio.

“Me sorprendo todo lo que sigo aprendiendo en cada colonia, en cada rincón”, complementó.

Jovani Salazar destacó que se vive una efervescencia política en las calles y en los recorridos que se están haciendo en la ciudad.

-¿Plan “A” y “B” es Morena?

El candidato enfatizó que no debe aparecer ninguna sorpresa, debido a que él forma parte de un grupo político en particular y sobre esa línea va a caminar.

“Uno puede pensar en todo el interés que darle al pueblo, antes de que un liderazgo se sobreponga. Hoy nuestro grupo piensa primero en cómo beneficiar al pueblo que beneficiarnos a nosotros”, remarcó el aspirante quien está en espera de los resultados de Morena.