Soyaló abre las puertas a una justicia más cercana

Con entusiasmo, alegría y demostrando la calidez con que se distingue a su gente, Soyaló recibió al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE), Juan Carlos Moreno Guillén, para la presentación del programa “Acercando la Justicia al Pueblo”, en un encuentro que reunió a familias, autoridades locales y representantes de la sociedad soyalteca.

El domo del parque Central de este municipio fue el escenario para realizar esta jornada que reafirmó el compromiso del Poder Judicial de garantizar un acceso más ágil, digno e incluyente, a la impartición de justicia.

Durante su mensaje, Moreno Guillén destacó que este programa ha brindado la oportunidad de escuchar, de viva voz, a las comunidades, conocer sus necesidades, sus inquietudes y la realidad que enfrentan día a día. Señaló que este acercamiento fortalece la misión que impulsa el Poder Judicial: consolidar una justicia con sentido humano, cercana a la gente y comprometida con la construcción de una cultura de paz en Chiapas.

Vinculación

Por su parte, el alcalde de Soyaló, Nadelin Francisco Pérez Pérez, y la presidenta del DIF Municipal, Karina Pérez Maldonado, dieron la bienvenida a las y los asistentes. En su mensaje, subrayaron que la realización de esta actividad en este municipio refleja el compromiso de una institución que avanza de la mano con el pueblo, demostrando que los tiempos han cambiado y que, al llevar las acciones directamente al territorio, se fortalece el vínculo entre el pueblo y la institución.

A su vez, las personas representantes de los barrios de La Arenera y San Pedro, Erfilia Pérez González y Obdulio Francisco Hernández Espinoza, expresaron su agradecimiento al magistrado Moreno Guillén por esta iniciativa, que les hace sentir escuchadas y acompañadas, al acercarles información sobre dónde y con quién acudir, fortaleciendo la confianza, el respeto y la dignidad de la población.

La buena recepción y la respuesta de la comunidad durante esta jornada son el resultado de este programa que se fortalece por el impulso del titular de la casa de la justicia, Juan Carlos Moreno Guillén, y que permite que la ciudadanía conozca a las y los servidores de la familia judicial, privilegiando en todo momento el diálogo y el acompañamiento efectivo en beneficio de las y los chiapanecos.