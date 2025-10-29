SSP es sujeta a nuevo proceso de auditoría

Como parte del proceso de auditoría ante la Comisión de Acreditación de Agencias de Aplicación de Ley (Calea), la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, llevó a cabo la sesión de entrevistas con el Auditor CSM de la Comisión de Acreditación de Agencias de Aplicación de Ley (Calea), Aníbal Rodríguez, representante designado para la revisión de los estándares que actualmente imperan dentro de la Subsecretaría.

Durante la jornada se entrevistó al personal, abordando temas relacionados con las evaluaciones de desempeño, los programas de capacitación, las metodologías de profesionalización, así como las políticas enfocadas en la detección de responsabilidades dentro de los servicios de emergencia y denuncias anónimas.

Como resultado, la Subsecretaría recibió una evaluación positiva, destacando el reconocimiento al mantenimiento y fortalecimiento de sus procesos internos de calidad.

Cabe destacar que, la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación cumple con 210 estándares establecidos en el Manual para Centros de Comunicaciones de Seguridad Pública de la Comisión de Acreditación de Agencias de Aplicación de la Ley (Calea), lo que le permite sostener procesos certificados con el distintivo de oro otorgado por dicha Comisión.

Esta certificación refleja el compromiso institucional con la mejora continua, la profesionalización del servicio y la coordinación eficaz con los tres niveles de gobierno en la atención de emergencias y denuncias anónimas, siguiendo la directriz del gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar de continuar mejorando al personal operativo para dar una respuesta asertiva y efectiva.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), reafirma su compromiso con esta Nueva ERA, con la constante mejora operativa y la transparencia institucional, garantizando servicios de seguridad pública de calidad y confianza para las familias chiapanecas.