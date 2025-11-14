SSP fortalece coordinación con la Federación

En un esfuerzo por consolidar la gobernabilidad y fortificar los mecanismos de cooperación, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo y del asesor jurídico, Sergio Antonio Ramos Velázquez, llevaron a cabo una reunión de trabajo con la representante de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Chiapas, Amaranta Miranda Bellato y el asesor jurídico, Kaleb Yemha Gutiérrez, con el propósito de fortalecer la coordinación entre la Federación y el Estado.

Agenda de trabajo

Durante la reunión se abordaron temas prioritarios relacionados con las estrategias de seguridad de Chiapas, su implementación y el robustecimiento de los canales de comunicación entre las dependencias federales y estatales, a favor del pueblo mexicano.

El secretario de Seguridad del Pueblo destacó la importancia de mantener una agenda conjunta que permita garantizar la estabilidad política, la paz y el cumplimiento de la ley, manteniendo los lineamientos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Asimismo, coincidió en que, la coordinación permanente y el diálogo constructivo entre la federación y el estado son pilares fundamentales para el desarrollo pacífico de la región, garantizando un Chiapas seguro para vivir.

Por su parte, la representante de Segob en Chiapas, subrayó la relevancia de impulsar mecanismos que faciliten la colaboración efectiva entre las autoridades, asegurando que las acciones son realizadas dentro del marco legal y con pleno respeto a las atribuciones de cada instancia, fortaleciendo así el Estado de Derecho.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso con esta Nueva ERA para continuar reforzando las estrategias de seguridad que garanticen la salvaguarda de todas las familias chiapanecas.