SSP llama a un regreso seguro a clases y al trabajo

Después de la celebración de Día de Muertos, miles de familias retoman sus actividades cotidianas. Regresan las mochilas, los uniformes, las jornadas laborales y el movimiento en calles y carreteras. Ante este panorama, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, hace un llamado a la ciudadanía a priorizar la prevención y la seguridad durante sus traslados.

“A todas las familias quiero decirles algo muy importante, no permitan que las prisas pongan en riesgo sus vidas, salgan con tiempo, conduzcan con precaución y cuiden a nuestros niños y adultos mayores. Lo más importante no es llegar primero, sino regresar con bien a casa”, expresó el secretario en su mensaje preventivo.

De igual forma, exhortó a madres y padres de familia a extremar precauciones en los alrededores de las escuelas, respetar los pasos peatonales y evitar estacionarse en doble fila, recordando que la seguridad de niñas, niños y jóvenes es una responsabilidad compartida.

Asimismo, invitó a automovilistas y motociclistas a respetar los límites de velocidad, utilizar los dispositivos de protección correspondientes y evitar el uso del teléfono celular mientras conducen.

En concordancia con la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Aparicio Avendaño destacó la importancia de mantener una cultura de prevención y corresponsabilidad ciudadana, en la que autoridades y sociedad trabajen juntas para proteger la vida.

“En la Secretaría de Seguridad del Pueblo tenemos claro que detrás de cada persona que sale a trabajar o estudiar hay una familia que espera su regreso. Por eso, nuestra responsabilidad es estar cerca de la gente, orientarla y acompañarla, pero también necesitamos que cada ciudadano haga su parte”, señaló.

El titular de la SSP recordó que el respeto a los señalamientos viales, la prudencia al conducir y la atención a las indicaciones del personal de seguridad contribuyen a prevenir accidentes.