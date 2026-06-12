En Chiapas, la fiesta mundialista se vive con seguridad y vigilancia en las calles, colonias, comunidades y barrios, porque mientras apoyan a la selección, en la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, “nos la jugamos por tu seguridad y la de tu familia”, afirmaron.

Con el objetivo claro de disfrutar el Mundial con orden, tranquilidad y seguridad, la SSP en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno lleva a cabo el Operativo Mundialista, una estrategia de monitoreo, inteligencia y presencia en territorio en puntos de mayor afluencia.

Centros nocturnos

Como parte de estas acciones operativas, elementos de la SSP mantendrá recorridos y vigilancia interinstitucional en restaurantes y botaneros, así como en zonas turísticas, bancos y cajeros automáticos; además, se reforzará la supervisión del cierre de bares y centros nocturnos a las 2:00 a.m. y la implementación del Operativo Alcoholímetro.

Desde la Secretaría de Seguridad del Pueblo, bajo la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la seguridad es un compromiso las 24 horas los siete días de la semana, porque hoy a través del número de Emergencia 9-1-1 y 0-89 de Denuncia Anónima y la aplicación C5 Escudo Pakal, se actúa y se atiende de manera inmediata cualquier situación de riesgo.