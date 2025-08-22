SSP sostiene reunión con Marca Unach

En la búsqueda de mecanismos que promuevan acciones encaminadas a impulsar las capacidades, habilidades y conocimientos de la población penitenciaria de Chiapas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través del Voluntariado “Aliadas por la Paz y la Seguridad del Pueblo” que preside la licenciada Sobeida de Aparicio, sostuvo una reunión de trabajo con la directora general de Marca Unach, Susana Sosa Silva.

Con este acercamiento de colaboración, entre el voluntariado y el proyecto de la Benemérita Unach, que ofrece consultoría, capacitación, certificación y desarrollo, se busca que las Personas Privadas de su Libertad al interior de los Centros de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) en Chiapas, obtengan al término de los talleres y cursos, una certificación con validez a nivel nacional.

Talleres y cursos

En este sentido, los conocimientos y habilidades adquiridos en talleres y cursos que el Voluntariado “Aliadas por la Paz y la Seguridad del Pueblo” acerca a la población penitenciaria, respaldará sus capacidades permitiendo que, durante el proceso de reinserción social accedan a más y mejores oportunidades laborales con base en las certificaciones adquiridas.

Dando cumplimiento a la instrucción del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la SSP promueve estrategias puntuales para dotar de herramientas que brinden certeza y seguridad a quienes transitan por procesos jurídicos dentro de los Cerss en la entidad.