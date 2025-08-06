SSP: Trabajo coordinado siempre da resultados

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, sostuvo una reunión de trabajo con la vicepresidenta general de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (Canaco Servytur), Aidé del Carmen Camacho Abadía, con el propósito de coordinar acciones claras, puntuales y conjuntas que sigan dando resultados exitosos al combate contra la delincuencia.

El secretario de Seguridad afirmó que, desde el inicio de esta Nueva ERA, se ha trabajado bajo un esquema de acciones puntuales para garantizar la seguridad de la ciudadanía chiapaneca y salvaguardar su patrimonio.

Destacó que, gracias al compromiso que el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar tiene con la seguridad, se han logrado grandes avances, lo que ha permitido que Chiapas ocupe el primer lugar con menos delitos en todo el país. “El trabajo coordinado siempre da resultados exitosos”, aseveró.

Aparicio Avendaño recalcó que se siguen manteniendo acercamientos efectivos con los diversos sectores de la entidad, con la finalidad de mantener una comunicación directa y puntual sobre las estrategias claras y perfectibles que se trabajan e implementan en materia de seguridad para la estrategia de pacificación.

Durante su intervención, Aidé del Carmen Camacho Abadía, reconoció la colaboración efectiva entre todos los sectores productivos de la entidad, el trabajo, el empeño, pero sobre todo la voluntad política de la que hoy goza Chiapas.