SSP Tuxtla participa y garantiza saldo blanco

A fin de garantizar el orden y la seguridad de las familias asistentes y participantes al Desfile Conmemorativo del 20 de Noviembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez desplegó un amplio operativo vial con una fuerza de tarea de 285 elementos pie-tierra, distribuidos estratégicamente en distintos puntos del recorrido.

Asimismo, participó en el desfile cívico deportivo con 13 motocicletas, seis cuatrimotos, 18 unidades operativas y un comando especializado.

Adicionalmente, se realizó un monitoreo permanente mediante las cámaras del Centro de Atención y Vigilancia Ciudadana Permanente (CAVIP), lo que permitió supervisar en tiempo real el desarrollo del evento y reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad en las zonas de concentración.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tuxtla Gutiérrez informó que el operativo concluyó sin incidentes, gracias a la coordinación interinstitucional y al compromiso del personal operativo, reafirmando así su responsabilidad de brindar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía durante eventos masivos y actividades conmemorativas.