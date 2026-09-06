“Stealthing”, una forma de violencia sexual: SIM

El retiro o daño intencional del condón durante una relación sexual sin el consentimiento de la pareja, práctica conocida como “stealthing”, constituye una forma de violencia sexual que vulnera la autonomía, integridad y dignidad de las personas, señaló la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con la información difundida, esta práctica ocurre cuando una persona se quita el preservativo de manera secreta o lo daña deliberadamente durante el encuentro sexual, sin que su pareja lo sepa o haya dado su consentimiento.

Además de representar una transgresión al consentimiento, el “stealthing” puede exponer a las mujeres a un embarazo no deseado y aumentar el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual.

Visibilización

La dependencia municipal enfatizó que este tipo de violencia debe ser nombrada y visibilizada, al considerar que el consentimiento es un elemento fundamental en cualquier relación sexual.

Como parte del llamado a quienes hayan vivido esta u otra forma de violencia, la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres señala que las víctimas no están solas y pueden acudir al Módulo de Atención Inmediata, donde se brinda orientación y herramientas de apoyo.

El módulo se encuentra ubicado en 2.ª Norte, esquina con calle Central, en Tuxtla Gutiérrez, y cuenta con el teléfono 961-612-5511, extensión 3503, para solicitar atención.

Finalmente, la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez destacó que busca visibilizar esta conducta y advertir sobre las consecuencias que puede tener para quienes la enfrentan.