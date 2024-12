Su agresor fue liberado, ahora teme por su vida

La señora Julissa Trujillo comentó ante los medios que teme por su seguridad, luego de que su agresor fue puesto en libertad debido a un tecnicismo.

Detalló que en noviembre de 2022 denunció a quien en ese momento era su pareja, Jorge Alberto “N”, por violencia familiar debido a las constantes agresiones físicas que sufría.

Valoración

Doña Julissa fue valorada por un médico legista debido a las lesiones que presentaba producto de los golpes, quien las dictaminó para la carpeta de investigación.

Durante el proceso de Jorge Alberto “N”, el médico legista no pudo acudir a ratificar su dictamen ante el juez en la fecha asignada para la audiencia, por lo que se reagendó para otro día, sin embargo, por un error de captura se anotó mal el dato, por lo que la jueza encargada del caso desechó la evidencia de lesiones y dejó a Jorge Alberto en libertad.

“Me llena mucho de tristeza y de dolor porque por una falla administrativa en un cambio de fecha, el médico legista, que lo justificaron para que no asistiera a mis dos juicios orales primeros, la fecha de juicio era día 8 y al médico legista lo justificaron con fecha 7; posteriormente su jefe hace la rectificación de la fecha, pero en el tercer juicio oral el juez ya no deja que llegue mi médico legista”.

Amenazas

Señaló que su expareja es de oficio taxista, por lo que vive con temor al salir a las calles de que este cumpla sus amenazas, de las cuales resaltó que llegó a decirle que la quemaría viva y que su cuerpo lo aventaría al río.

“Él llegó a mi domicilio, me sometio, me había quemado la mano esa vez, incluso me asfixió con sus manos”.

Doña Julissa fue enfática en su llamado de auxilio a las autoridades a quienes pide reabran su caso y le brinden las medidas cautelares, ya que el temor a ser una víctima más de feminicidio no la deja tranquila.