Subcuenca Santo Domingo, la superficie más protegida

La subcuenca Santo Domingo concentra la mayor superficie de Áreas Naturales Protegidas (ANP) entre las cinco consideradas en un diagnóstico de agua y saneamiento, con un total de 621.46 kilómetros cuadrados (km²) destinados a la conservación ambiental.

De acuerdo con información difundida por Tierra Verde Naturaleza y Cultura A.C., esta extensión comprende espacios bajo diferentes esquemas de protección: federal, estatal y comunitario, que contribuyen a preservar los ecosistemas y garantizar servicios ambientales para las poblaciones de la región.

Entre las ANP’s de protección federal destaca La Frailescana, con 343.81 km², además de la Biosfera La Sepultura, que aporta 24.3 km², así como una superficie de 251.59 km² compartida entre ambas reservas.

En el ámbito estatal se encuentra el Centro Ecológico y Recreativo Cerro Sonsonate, con 1.69 km², mientras que en la modalidad de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) se ubican las Grutas de Montecristo, con 0.07 km².

Equilibrio ambiental

La conservación de estos espacios naturales resulta fundamental para mantener el equilibrio ambiental, favorecer la infiltración del agua de lluvia y contribuir a la recarga de los mantos acuíferos, además de proteger la biodiversidad y los propios recursos.

La asociación señaló que estos datos forman parte del Diagnóstico de Agua y Saneamiento, iniciativa con la que busca generar conciencia sobre la importancia del cuidado de las cuencas y la protección del territorio como una medida para garantizar la disponibilidad de agua.