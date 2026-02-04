Sube 10 % pasaje de transporte foráneo

El transporte público que utiliza rutas federales incrementó el precio del pasaje 10 % en la Costa-Soconusco, en la mayoría de las rutas.

Lo anterior es considerado por los usuarios como un golpe a sus bolsillos; sin embargo, los transportistas aducen que este se encuentra autorizado, el cual es por debajo del incremento en refacciones, llantas, seguros del pasajero, entre otros.

Uno de los choferes y concesionarios, Juan Pablo Rodríguez Castañeda, expuso que el ajuste permite que las unidades operen con normalidad, toda vez que detrás de este movimiento hay un índice inflacionario que ha superado el 12.59 % en el último año, lo que ha impactado en los costos de insumos y refacciones.

Aunque no hay un marcado incremento en la gasolina, indicó, sigue oscilando hacia arriba, por lo que el aumento era necesario para mantener la operación y poder costear los servicios básicos, compra de insumos y refacciones, aunado a la póliza de seguro de pasajeros.

Indicó que este último, el año pasado costaba alrededor de seis mil 800 pesos y para este superó los ocho mil 500; el costo de neumáticos también se ha elevado.

“Nos hemos visto obligados a realizar un ajuste a la tarifa de pasaje; en algunas rutas el incremento fue de entre dos y tres pesos, conforme a lo que ha impactado el índice inflacionario, porque podrán decir que la gasolina no ha subido, pero los demás insumos y refacciones sí”, abundó Rodríguez Castañeda.

Mencionó que si bien la tarifa de pasaje en el transporte público federal está liberada, lo que significa que las empresas pueden establecer las propias; sin embargo, los transportistas han establecido un ajuste social para no afectar drásticamente el bolsillo de las familias.

Cabe hacer mención que la medida ha generado preocupación entre los usuarios, quienes ya enfrentan dificultades debido a la inflación y otros factores que han incrementado el costo de vida.