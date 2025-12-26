Sube a 11 pesos el pasaje; conductores deben tener seguro

De 11 pesos es el nuevo costo de la tarifa al pasaje en la modalidad de colectivo urbano, ajuste que se dio debido al incremento que han tenido algunos insumos, informó la Secretaría de Movilidad y Transporte (STyM).

En un comunicado que fue difundido en plena Nochebuena, la autoridad pone como argumento los precios del mantenimiento de unidades y garantizar un mejor servicio.

En la justificante se agrega “el aumento en insumos indispensables como seguros, refacciones, mantenimiento vehicular y servicios asociados”.

Nuevo costo ya se aplica

Los 11 pesos en la modalidad de colectivo urbano comenzó a aplicarse desde este 25 de diciembre; para el caso de personas con discapacidad o mayores de 60 años la tarifa será de 5.50 pesos. Menores de tres años no pagan pasaje.

En el Periódico Oficial (PO), publicación 079, viene la autorización del nuevo precio del pasaje, con el agregado que ahora los conductores del volante tienen que ser dados de alta para que tengan seguridad social.

El último ajuste al precio para el colectivo urbano ocurrió a medianos del año pasado, pasando de 8 a 10 pesos. Con la actualización, los operadores del volante deben respetar los descuentos a los grupos vulnerables.

Postura oficial

“Resulta necesario llevar acabo el ajuste tarifario razonable, técnicamente justificado y socialmente responsable, en tanto permite contribuir a la sostenibilidad operativa del servicio sin comprometer el acceso, la equidad ni la paz social”, enfatizó la Secretaría.

La dependencia estatal puntualizó que los conductores que no respeten los cobros serán sancionados conforme a la ley, además de que deben procurar que las unidades estén en buenas condiciones.

Y se detalla que también “deberán participar de manera individual y con las personas operadoras, a los espacios que convoque al sector de transporte colectivo, en la actualización del Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (Pimus), de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez y sujetarse a los ajustes de reordenamiento, reorganización y optimización de rutas que deriven de los estudios técnicos correspondientes”.