Sube la luz, el jitomate y el chile serrano

Durante noviembre la electricidad, el jitomate, el chile serrano, calabacita y servicios profesionales, registraron un aumento de precios de entre 10 y 20 puntos porcentuales, esto según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por el contrario, el aguacate, vino de mesa, papa y otros tubérculos, ron, limón, naranja y plátanos, registraron una variación de precios a la baja, de entre 2 y 7 puntos porcentuales.

Al emitir el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el Inegi dio a conocer que aumentó 0.66 % respecto al mes anterior, con esto la inflación general anual se ubicó en 3.80 %; en noviembre de 2024 fue de 4.55 %.

El índice de precios no subyacente, creció 2.28 %. Los precios de frutas y verduras ascendieron 3.49 % y de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 2.97 %, esto por la inclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas por temporada de verano en 11 ciudades del país.

Índice

El índice subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.19 % a tasa mensual. Los precios de los servicios subieron 0.39 %, mientras que los de las mercancías disminuyeron 0.03 %.

Chiapas no figuró entre las ciudades y entidades con variación por arriba o por debajo del promedio nacional, como Sonora, Sinaloa, Hermosillo, Esperanza, que aumentaron su registro; mientras que Durango, Quintana Roo, Cancún, Durango, tuvieron una disminución ligera.

El contador público certificado, René Cruz Montalvo, recomendó a las familias realizar un presupuesto mensual con todos los gastos e ingresos completos, lo que ayudará a mitigar los incrementos que pudieran registrarse cada mes, también debe incluir el pago de deudas y un porcentaje para el ahorro, principalmente en esta temporada.