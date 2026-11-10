Suben precios de frutas y verduras

En octubre, los productos genéricos cuyas variaciones de precios al alza destacaron por su incidencia sobre la inflación fueron: la electricidad, el transporte aéreo, el jitomate y el gas doméstico LP, con incrementos que van desde 3.67 hasta 26.36 %.

Por el contrario, los productos que registraron una disminución en sus precios fueron los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga; la papa y otros tubérculos; y el limón, esto según el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Perspectiva

De acuerdo con la ciudadana Cristina Ramírez, en general, los productos básicos “suben y bajan de precio cada mes, pero con una variación no tan considerable, realmente no se percibe una estabilidad, además es más barato comprar en un mercado público, por lo que recurro a estos centros de abasto”.

Mencionó que en el último mes la cebolla, el tomate, el azúcar y el huevo han registrado variaciones. “La cebolla llegó a estar casi a 40 pesos, ahorita está a 22-23 pesos; el azúcar apenas subió dos pesos esta semana; el huevo depende del tamaño, está alrededor de 72 pesos”, informó.

Inflación general

El Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un nivel de 147.026 puntos: aumentó 0.65 % respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.75 %. En el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.36 % y la anual, de 3.57 %.

A tasa mensual, el índice de precios no subyacente creció 1.75 %. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 2.35 % mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 2.13 %.