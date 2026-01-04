Suben sin autorización pasaje en Berriozábal

El servicio de transporte de autobús de la ruta Berriozábal-Tuxtla, aumentó dos pesos al precio del pasaje sin un anuncio público por parte de las autoridades de transporte correspondiente. En los últimos tres años la tarifa incrementó 10 pesos, apenas en enero del 2023 la tarifa era de 18 pesos.

Cambios

A partir del 3 de enero los usuarios comenzaron a pagar 28 pesos en las ruta con clima y en 26 las unidades que no poseen, un ajuste que además se dio sin previo aviso y que tomó por sorpresa a los usuarios que diariamente viajan a la capital del estado.

En las unidades únicamente luce un papel emitido por las respectivas administraciones de las rutas: San José y el Sistema Metropolitano, documento que carece de la firma y sello oficial de las autoridades de transporte.

“Debido al incremento en los precios del combustible, gastos de operación y mantenimiento de las unidades de transporte…la tarifa actual tendrá un aumento de 2 pesos”, se lee en un escueto documento.

Reclamos

De acuerdo al último tabulador publicado en junio del 2024 por la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado, el precio estimado para el servicio de transporte en la modalidad de pasajeros tipo colectivo suburbano e intermunicipal, debe ser de acuerdo a la distancia por kilómetros.

Teniendo en cuenta esto, la distancia aproximada entre Berriozábal y Tuxtla es de 23 kilómetros lo que refleja una tarifa dentro del rango de los 23.80 pesos, precio por debajo de lo que en la actualidad se cobra.

La ciudadanía ha hecho extensa su inconformidad y han calificado este incremento como injusto, pues año con año se ha vuelto común esta situación que se ve reflejado en una afectación en la economía de las familias.

Finalmente, la población ha solicitado la intervención de las autoridades de transporte para atender esta situación a la que han designado como un “aumento unilateral” por parte de los dueños de las concesiones.