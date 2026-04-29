Subir el pasaje golpearía las finanzas chiapanecas

Ante el planteamiento de un sector de transportistas que propone elevar la tarifa del pasaje de 11 a 14 pesos, el diputado presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado, Rubén Zuarth Esquinca, lo calificó como un posible “grave impacto a la economía de los chiapanecos” y advirtió que la medida no debe tomarse a la ligera, especialmente en un contexto de alta inflación y aumento en los precios de la canasta básica.

En entrevista, reconoció que algunos grupos de transportistas se han acercado a él para plantear la necesidad de un incremento, argumentando el alza en el costo de la gasolina. Sin embargo, Zuarth Esquinca recordó que “no hace menos de cuatro o cinco meses” ya se autorizó un aumento, por lo que cualquier nueva modificación debería estar sustentada en un estudio técnico.

“Creo que tenemos que primero, como le digo, que la secretaría emita todo un análisis, porque lo que menos se quiere hoy en esta época es afectar la economía de la familia, ¿no? Un aumento de ese tipo, de ese precio —cuatro pesos, tres pesos— en esta época donde la inflación está por los cielos, donde los precios de la canasta básica han subido, yo creo que afectaría la economía”, expresó.

Ajuste

Enfatizó que de llegar a darse un ajuste, este tendría que ir acompañado de una mejora tangible en el servicio de transporte público, condición que hasta ahora no ha sido acreditada por los concesionarios.