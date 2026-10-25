Subirán salarios a personal de la Fiscalía General

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general, anunció el inicio de las gestiones para incrementar los salarios al personal de la Fiscalía General del Estado, buscando sumarse a los sueldos dignos que tiene la Policía Estatal y contribuir a un bloque de seguridad eficiente, capacitado y con resultados.

Explicó que en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Ministerio Público, el gobernador Eduardo Ramírez anunció que destinará un presupuesto para garantizar un incremento salarial al personal de diversas áreas de la Fiscalía General del Estado, en reconocimiento a su contribución a la construcción de la paz en Chiapas.

Esto, dijo, multiplicará los beneficios para los trabajadores en sus diversas áreas generando un mejor ambiente de trabajo, pero blindando también al personal para tener mejores resultados.

Reconocimiento

Este esquema, recordó, ha sido reconocido por el Gobierno Federal, que ha destacado el mejoramiento de prestaciones salariales en los cuerpos policiales de Chiapas como una herramienta para evitar vínculos con la delincuencia.

Al mismo tiempo dijo que este incremento salarial representa la punta de un esquema de trabajo, donde se multiplicará la capacitación para el personal operativo.

“Estas acciones son evidencia del compromiso del Gobierno del Estado para garantizar la seguridad de Chiapas”, finalizó.