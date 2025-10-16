Suchiate en nivel crítico; PC atiende a afectados

Alrededor de 140 familias de cinco colonias del municipio de Suchiate, incluyendo su cabecera Ciudad Hidalgo, resultaron afectadas con encharcamientos e inundaciones por las intensas lluvias de la tarde y noche del martes, por lo que se realiza un censo para brindar una atención integral.

Los ríos Suchiate, que sirve de línea divisoria entre México y Guatemala, se mantiene en niveles críticos, al igual que el Cosalapa y Cahoacán, motivo por el cual se mantienen operativos de prevención de manera conjunta entre autoridades municipales, estatales, Ejército y Armada de México.

Mayores afectaciones

El director de Protección Civil (PC) Municipal, Juan Antonio Ruiz Tino, precisó que las mayores afectaciones se presentaron en las colonias Julio, Barrio Nuevo, San Juan, Vida Mejor, Sagrado Corazón y el Centro de Ciudad Hidalgo.

Por ese motivo desplegaron los protocolos de emergencia aplicados por Protección Civil (PC), así como el Plan DN-III-E y el Plan Marina, aunque solamente tres familias fueron evacuadas para ser trasladadas a casas de familiares, aunque permanece activo un albergue temporal ubicado en la secundaria José Vasconcelos.

Los afectados reportaron pérdidas de colchones, ropa, aparatos electrodomésticos, entre otros, ya que el agua en algunas zonas subió hasta más de medio metro, por lo que se continúa con los recorridos de evaluación de daños.

Descartan desbordamiento

Descartó el desbordamiento del río Suchiate, sino que fueron las aguas de las lluvias que provocaron las inundaciones, al no ser suficientes las alcantarillas, ya que “en poco menos de 40 minutos cayeron más de 170 milímetros de agua”, explicó.

Las secretarías de PC municipal y del estado se encuentran en sesión permanente para dar seguimiento a los fenómenos hidrometeorológicos y en caso necesario, atender las emergencias y a quienes resulten afectados.

Evalúan daños por inundaciones en Suchiate

Personal del Sistema Estatal de PC en Chiapas, lleva a cabo una evaluación puntual de los daños registrados en el municipio de Suchiate.

En los recorridos se analizan las necesidades que enfrenta la población. A estas acciones se han sumado diversas instituciones, a fin de brindar protección y también bienestar a la ciudadanía afectada de las lluvias.

La Secretaría de Protección Civil añadió que, mediante la coordinación con otras instancias, hay respuesta a las familias derivado de la emergencia, a fin de salvaguardar la seguridad social.

De hecho, el titular de la Secretaría de Protección Civil, Mauricio Cordero, a través de la página oficial de la dependencia en redes sociales, pidió a los alcaldes de siete regiones que compartan los pronósticos de lluvias y de los niveles de los ríos.

Esto es de relevancia, en el sentido de que las autoridades locales mantienen una vigilancia de una baja presión con potencial de desarrollo ciclónico, lo que podría derivar en lluvias.

Se pidió a las autoridades “mantenerse atentos al pronóstico del Sistema de Alerta Temprana por lluvias (SIAT)” y “compartir la información con la población para realizar acciones de prevención”.