Sue Zurita y la lectura en las redes

Comenta que su formación la ha realizado a través de diplomados y talleres. Carlos López / CP

Cuando aún era una niña de cinco años, Sue Zurita se sintió atraída por la lectura, pero fue a los ocho años cuando el poema “Estudio”, de Carlos Pellicer Cámara, atrajo su atención por completo y de alguna manera marcó su destino para convertirla en la persona que es hoy: una escritora reconocida.

Actualmente, también es conocida como una incansable promotora de la lectura y creadora de una comunidad de medio millón de seguidores en redes sociales.

Aunque nació en Villahermosa, Tabasco, en 1985, ha hecho del estado de Chiapas su hogar, ya que actualmente radica en San Cristóbal de Las Casas. En este sentido, reconoce que el estado es una tierra donde han nacido grandes escritores de la talla de Rosario Castellanos, Joaquín Vázquez Aguilar y Jaime Sabines, sin embargo no olvida que su tierra natal también ha aportado su granito de arena a la literatura mexicana con Carlos Pellicer.

Golpe de realidad

“Me nació ese gusto por escribir y comencé a redactar mis primeros cuentos, tenía mucha ilusión de ser una escritora, pero a los 15 años me di un golpe de realidad cuando me preguntaron: ¿qué vas a hacer, a qué te vas a dedicar? En ese momento mi mamá me advirtió que no podía pagarme la universidad, y que si quería estudiar me tenía que hacer cargo yo misma.

Obligada por las circunstancias, se decidió a estudiar una Carrera Técnica de Alimentos y Bebidas en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).

“Me pareció una carrera que me permitiría generar ingresos, de tal manera que así comencé a trabajar como mesera en fiestas, bodas y, posteriormente, en un restaurante, en donde estuve por 10 años, al mismo tiempo que viaje por la República mexicana”, relató.

Por un momento consideró que esa sería su vida, incluso tuvo el interés de ser gerente de un negocio de alimentos y dedicarse a ese rubro.

Totalmente olvidada de la literatura que siempre le había llamado la atención, seguía leyendo y seguía escribiendo sin pensar lo que venía más adelante.

Al llegar el año 2013, concluyó su obra más conocida, “El viaje de los colibríes”, aunque reconoce que no tenía ni idea de cómo publicar su libro; no obstante, asegura que desde que terminó la novela sabía que era una obra que quería compartir con los lectores, así que descubrió la oportunidad de la autopublicación y con sus propios ingresos logró lanzar sus escritos y publicarlos.

Sue Zurita comenta que después empezó a usar las redes sociales, lo que generó un gran empuje para su proyecto: “(…) ha sido maravilloso porque en el camino he encontrado gente que me va apoyando y que me va enseñando cosas que yo no sé; por ejemplo, una niña de 20 años se ofreció a ayudarme con mi página de Facebook, y actualmente tengo más de medio millón de seguidores” —refirió.

De tal manera, Sue comenzó a hacer una comunidad cibernética que cada día crece más, siendo una manera de continuar escribiendo más historias y a la vez vivir su propio sueño.