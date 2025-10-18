Suelos degradados complican producir alimentos

Para la recuperación de suelos degradados investigadores y técnicos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), han implementado en diversas parcelas de productores agrícolas tecnologías como el Modelo Integrado de Agricultura Familiar (MIAF) y sistemas de maíz-leguminosa, con muy buenos resultados. Para promover estas tecnologías sostenibles, el instituto realizó un recorrido de campo con autoridades federales, estatales y productores, en los ejidos El Triunfo, municipio de Villaflores, y Tiltepec, municipio de Jiquipilas, Chiapas.

El objetivo fue dar a conocer precisamente las soluciones productivas sustentables desarrolladas por el Instituto para la restauración de microcuencas, con miras a generar mecanismos de escalamiento que beneficien a un mayor número de productores.

Sustentabilidad

Walter López Báez, director de Coordinación y Vinculación del Inifap en Chiapas y líder del programa nacional de Manejo de Cuencas, comenta que la cuenca hidrográfica es una vía idónea para manejar de manera sustentable los recursos naturales y mitigar y reducir la vulnerabilidad ante los desastres hidrometeorológicos.

Los asistentes visitaron parcelas de productores que han adoptado las tecnologías, las cuales han contribuido significativamente a la recuperación de suelos degradados, mejorando la productividad y fortaleciendo la capacidad productiva de los ecosistemas agrícolas.

Los productores compartieron sus experiencias con la implementación de estas tecnologías, destacando los beneficios obtenidos en términos de sostenibilidad y rendimiento.