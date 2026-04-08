Suero vitaminado, si no lo necesitas puede ser peligroso

Antes de aplicarse un suero vitaminado es necesario hacer una evaluación de salud general, que el médico corrobore que la persona en realidad lo requiere y, en su caso, hacerlo en un lugar limpio y con material nuevo; de lo contrario, puede generar problemas en riñones y pulmones, aumento de glucosa o contaminación por bacterias.

La aplicación de esta solución se ha puesto en debate ante lo ocurrido en Sonora a varias personas que lo utilizaron y presentaron problemas de salud casi inmediatos; algunas incluso perdieron la vida presuntamente por esta causa.

El especialista en salud pública, James Gómez Montes, nos explicó que un suero vitaminado es una solución glucosada al cinco por ciento o fisiológica o salina adicionada con componentes vitamínicos, por lo general lo que contienen es complejo B, vitamina C, D o A.

Muchas personas tienen la idea que revitaliza el cuerpo, pero tiene indicaciones muy específicas: para atletas que tienen un desgaste físico alto, personas con cansancio extremo, por alguna enfermedad específica o pacientes con neuritis periférica.

Riesgos

Colocar un catéter en el cuerpo requiere primero hacer una asepsia y antisepsia, es decir, lavarse las manos y limpiar de forma correcta el área, porque se podría transmitir o introducir bacterias directo al torrente sanguíneo y causar una infección generalizada.

Hay que tomar en cuenta la cantidad de solución a aplicar, no es igual para todas las personas. Puede ser de 250 o 500 mililitros, de un litro, incluso de 50 o 100 mililitros. Se considera el volumen y la velocidad de aplicación.

Por ejemplo, una persona que presenta deshidratación extrema se abre por completo para una recuperación rápida; en otros casos, la velocidad debe ser lenta, ya sea 50 u 80 gotas por minuto, para no generar una sobrecarga de líquidos provocando un serio problema renal o en pulmones.

Libre venta

La venta de sueros vitaminados es libre, sin embargo, quien lo aplica sí tiene la obligación de pedir la indicación o receta médica para corroborar que sí lo requiere, que fue a consulta y que el médico hizo la evaluación correspondiente, para que sepa la velocidad, el tiempo, tipo de solución y volumen.

Para determinar si un paciente requiere o no el suero se debe realizar una biometría hemática, para verificar si hay anemia, nivel de glucosa (en caso de personas con diabetes) y el nivel de urea y creatinina, que indican si hay o no problemas renales.

No acudir a lugares dudosos

El especialista Gómez Montes reiteró que este tipo de soluciones deben ser prescritas por un médico, que no sea por automedicación; lo mejor para tener energía e hidratación correcta es una alimentación balanceada, dormir bien, tomar agua.

Los establecimientos que ofrecen tratamientos con productos milagro, que utilizan estos sueros, han proliferado mucho; si bien hay medicina alternativa certificada, comprobada de forma científica y regulada, también hay un mercado negro que solo pone en riesgo a las personas.