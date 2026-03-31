Sufren contaminación por desfogue de aceite y gas

Emanaciones de aceite y gases afectan la salud de los habitantes de la comunidad de Palestina del municipio de Reforma, por lo que solicitan el apoyo de las autoridades estatales para dar solución a este problema.

Los habitantes informaron que Pemex continúa causando daños a pobladores de esta localidad, quienes exigen una respuesta inmediata a las autoridades correspondientes ante los daños a la salud de pobladores y plantaciones causados por la actividad de los pozos Carmito 15, 25, 11 y 33.

También denunciaron que el olor a gases es “insoportable”, causando irritación en los ojos y garganta, además de que los cultivos se ven afectados y les genera grandes pérdidas.

Indicaron que no quieren más reuniones ni firma de acuerdos, porque eso solo sirve para “darle largas al asunto” y no brindar una respuesta concreta.

La mañana de este lunes, pobladores amenazaron con tomar otras medidas en caso de no obtener respuesta favorable.

Abundaron que las instalaciones petroleras que se encuentran en la zona han dañado de forma permanente a la población sin que nadie dé solución a la contaminación que genera la empresa petrolera en esta zona norte de Chiapas.