Sufren desaparición y falta de atención

“En la frontera sur del país, la migración se define en tres palabras: desaparecidos, deportados y varados, sumado a la cultura del odio que se promueve a través de las redes sociales en contra de las personas en movilidad”, sostuvo el director del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis García Villagrán.

Explicó que en tres años, en la franja fronteriza sur mexicana, 132 migrantes de diversas nacionalidades han desaparecido, de los cuales 28 van en los primeros cuatro meses del 2026, sin que las autoridades competentes hagan algo por localizarlas.

A esa problemática se suma a que continúa la deportación de extranjeros de Estados Unidos hacia Tapachula, Chiapas y Villahermosa, Tabasco, que ya suman más de nueve mil en los últimos meses.

Asimismo, solamente en esta ciudad chiapaneca permanecen varados más de 65 mil extranjeros por la falta de atención y respuestas a sus solicitudes de asilo por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Desatención

Y es que Tapachula es el centro neurálgico de la migración en la frontera sur, siendo aquí donde se concentra más del 60 % de los extranjeros que ingresan a territorio mexicano, quienes tienen que enfrentarse a una serie de obstáculos para su subsistencia.