Sufren invasión de tiendas chinas

En los últimos meses en el centro de Tapachula, plazas comerciales y mercados existe una proliferación de tiendas chinas donde empresarios de origen asiático se han asentado para competir con el comerciante local.

Estos, con un capital económico superior pueden arrendar espacios en zonas estratégicas y así ganar terreno frente a los comerciantes locales.

La situación es palpable no solo en el primer cuadro de la ciudad sino también en espacios como plazas comerciales y mercados que antes ocupaban tiendas tradicionales.

Los negocios chinos se han consolidado por la oferta variada y precios bajos para el público.

Establecimientos

Las tiendas con venta de productos orientales están ubicadas en la 6a Norte y 1a Poniente; 6a Norte y 5a Poniente; 8a Norte entre 5a y 7a Poniente; 5a Poniente entre 10 y 12 Norte; 3a Poniente entre Central y 2a Norte.

Así como en la 4a Norte entre 3a y 1a Poniente, además de muchas más ubicadas sobre la 4a Norte, entre 3a y 5a Poniente; Otras tres más están sobre la 4a Norte entre 7a y 5a Poniente, ademas de tener presencia en la plaza Los Huacales y una más en la 4a sur entre calzada Las Palmas y entrada de plaza Alaia.

La demanda de los productos chinos es muy alta y común entre la población, tanto local como la que viene de Guatemala, los productos locales están siendo desplazados de una manera muy rápida.