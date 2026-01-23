Sugieren buena alimentación para evitar enfermedades

Debido a la situación que presentan algunas zonas de Chiapas con bajas temperaturas a consecuencia de los frente fríos, las autoridades han recomendado a las familias que procuren tener una buena alimentación.

Mediante una serie de recomendaciones, hechas a partir de infografías, la Secretaría de Salud (SSA) estatal enfatizó que la hidratación ayuda en la regulación de la temperatura, sea con el consumo de agua simple o caldos.

Prevención

Este punto es importante, toda vez que se fortalece el sistema inmunológico y ayuda a prevenir la deshidratación por la calefacción o respiración.

También se sugiere la ingesta de vitaminas “A” y “C”. El primero se puede conseguir de manera natural en el aguacate o aceite de oliva, y ayuda para la función inmunitaria, la piel y la salud visual.

La vitamina “C” se puede conseguir con el consumo de frutas y verduras, lo cual ayudará a fortalecer el sistema inmunológico. Relata la infografía que en caso de no tener esa ingesta en la dieta, pueden tomar suplementos para complementar.

Tener una buena alimentación en esta temporada invernal ayuda a las personas a contrarrestar enfermedades que se originan por la vía respiratoria.

Zinc

La Secretaría de Salud (SSA) también resalta el tema del Zinc como un elemento esencial para el tema corporal. Los beneficios van hacia el sistema inmunitario, metabolismo, sentido del gusto, salud hormonal y cicatrización.

Aquí se pueden ubicar productos como mariscos, nueces, legumbres, carne roja y productos lácteos. Esto significa que dicho mineral ayuda en la protección contra las bacterias y virus, además de mantener el sentido del gusto y el olfato.