Sugieren conocer origen de todos los depósitos de dinero

Recibir depósitos en tu cuenta bancaria no representa un riesgo, a menos que sean en efectivo por cantidades mayores a 15 mil pesos y de manera periódica, ya que no habría forma de detectar el origen del dinero por parte de la autoridad fiscal, por eso los especialistas recomiendan tener cuidado en eso y no prestar tus cuentas a nadie.

El contador público certificado, René Cruz Montalvo, comentó que no se debe prestar una cuenta bancaria a nadie, sin importar si es un familiar cercano, amigo o vecino para recibir depósitos o transferencias sin conocer el origen exacto del dinero, porque además de problemas con el fisco podría generar un tema legal.

Comprobación

Explicó que cuando el depósito es en efectivo el banco va a cuestionar el monto al momento de intentar hacerlo, quien lleva el dinero a depositar tendrá que comprobar el origen. Si rebasa los 15 mil pesos es muy probable que sea reportado al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En esos casos, cuando se detecta una conducta recurrente de este tipo o un solo movimiento por una gran cantidad por primera vez, también puede ser reportado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que es la que vigila los asuntos relacionados con la prevención de lavado de dinero.

“Cuando hay una huella bancaria que procede de otra cuenta vía transferencia es más fácil el rastreo y la defensa, en caso de requerirse, sería más sencilla”.

Suponiendo que el origen del dinero es legal y seguro, el titular de la cuenta lo tendrá que incluir en su declaración de impuestos, ya sea como préstamo, comprobando que no se trata de algo ilegal, de lo contrario el SAT lo considerará como ingreso omitido y seguramente en corto tiempo exigirá el Impuesto Sobre la Renta (ISR).