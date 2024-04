Sugieren una mejor regulación de los sindicatos

El abogado indicó que sin duda la mayoría de los sindicatos protegen a los trabajadores, pero no todos. Diego Pérez / CP

No es que los sindicatos sean malos del todo, sino que existen malos dirigentes que se quedan mucho tiempo en el poder, pero también los trabajadores pueden exigir que se respeten los estatutos internos, tomando acciones ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Democracia

El especialista en derecho laboral, José Manuel González Iniesta, comentó que dicho organismo se encarga de auxiliar a los sindicatos en el caso del cambio de Mesa Directiva, con votaciones transparentes, secretas y directas.

Se necesita que los trabajadores sepan que existe una autoridad que puede respaldar sus intereses. Existen acciones que pueden tomar en carácter individual, otras como colectivo ante algunas situaciones.

Es un hecho —dijo— que existen malos sindicatos, que tratan de tener acuerdos con el patrón para no incrementar las prestaciones, o lo contrario, utilizarlo como una forma de extorsión, emplazando a huelga para que acceda a sus condiciones.

Ahora el 30 % de los trabajadores afiliados a un sindicato debe estar de acuerdo con emplazar a huelga al patrón, pues de lo contrario el proceso no será aprobado por la autoridad y los dirigentes no podrán hacer nada.

Libertad

Señaló que antes los representantes de los sindicatos pensaban que libertad sindical era que podían celebrar contratos colectivos de trabajo cuando y como quisieran, pero en realidad se refiere a pertenecer o no a un sindicato.

Antes de la reforma de mayo de 2019, si un trabajador se quería salir de su sindicato le cobraban una multa, muy seguramente todavía ocurre, pero la ley dice que ya se puede hacer de manera libre, o de lo contrario se debe reportar.

En la práctica no hay ningún sindicato que cuando despiden a un trabajador lo apoye con un abogado particular, si es que decide demandar por despido injustificado; lo dejan solo porque ya no representa un beneficio.

Plácido Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, considera que debe trabajarse en la transformación, específicamente en juicios individuales como colectivos, hacerlos más expeditos, respetando la autonomía de los sindicatos.

Además, la ley debe señalar que los gremios deben tener congresos o asambleas informativas sobre la transparencia, la vigencia y la legalidad de sus órganos.