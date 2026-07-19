Sugieren visibilizar cáncer de cabeza y de cuello

A nivel nacional, se reportaron mil 963 fallecimientos por causa de algún tipo de cáncer de cabeza y cuello, solo durante el 2022. El cáncer con mayor número de decesos fue el de laringe con 726 registros, seguido del cáncer de labios y cavidad bucal con 655 fallecimientos.

Los cánceres que se consideran de cabeza y cuello suelen tener su origen en las células escamosas que recubren las superficies de la mucosa en esta área del cuerpo, como lo son: los labios, cavidad bucal, laringe, glándulas salivales, orofaringe, nasofaringe e hipofaringe.

De acuerdo con especialistas, algunos cánceres de cabeza y cuello tienen factores de riesgo en común, como lo es el tabaquismo y alcoholismo. Otros factores pueden ser: exposición al virus del papiloma humano (VPH), estar en contacto constante a los rayos UV.

Frecuencia

Estos cánceres se suelen presentar con una frecuencia dos veces mayor en hombres que en mujeres. Además, los cánceres de cabeza y cuello tienen mayor incidencia en personas mayores a los 50 años de edad.

Estadistica

A nivel nacional, los cánceres de cabeza y cuello registraron tres mil 922 nuevos diagnósticos durante el 2022. Siendo los cánceres de labios y cavidad bucal con mil 560 diagnósticos, y laringe con mil 139 nuevos casos, los que presentaron mayor incidencia.

El 27 de julio se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Cabeza y Cuello, una fecha que busca visibilizar una enfermedad que aún es poco conocida.