Sujetos graban a estudiantes para subirlo a redes

Directivos de la Preparatoria número 3, turno vespertino, lanzaron un aviso a la comunidad escolar tras detectar la presencia de creadores de contenido que están abordando a los estudiantes en la calle para grabarlos y difundir los videos en plataformas como TikTok.

A través de un comunicado oficial, advirtieron que esta práctica expone a los alumnos a comentarios denigrantes, burlas y acoso en redes sociales, poniendo en riesgo su integridad y su buen nombre.

La institución hizo un llamado a los padres, madres de familia y tutores legales para que hablen con sus hijas e hijos en casa y les instruyan rechazar de manera contundente cualquier grabación o entrevista en la calle por parte de desconocidos ajenos a la institución educativa.

Detallaron que las y los estudiantes son menores de edad protegidos por la ley, por lo que su imagen no puede ser expuesta públicamente sin autorización expresa de sus tutores, además, el uniforme escolar representa el respeto y la identidad de la comunidad y no debe prestarse a dichas prácticas.

"Cuidar la integridad y el buen nombre de nuestros jóvenes es compromiso de todos, por ello, pedimos los padres de familia para que hablen con sus hijos y rechacen cualquier grabación o entrevista", abundaron.

El plantel pidió el respaldo de las familias para evitar que creadores de contenido sigan utilizando la imagen de menores para generar vistas en redes sociales, una práctica que ha crecido en varias ciudades del país y que ya está siendo señalada como una forma de acoso digital contra estudiantes.