Suma 113 casos de miasis en humanos por GBG

Al menos 25 nuevos casos de miasis en humanos provocado por la mosca del gusano barrenador del ganado (GBG) se registraron en la última semana en el país, sumando a la fecha 180 enfermos.

La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSA), en su reporte semanal precisa que de esos casos, cinco se detectaron en Chiapas, cinco en Oaxaca, cinco en Veracruz, tres en Yucatán, dos en Tabasco, dos en Quintana Roo, dos en Guerrero y uno en Puebla.

En el caso de Chiapas, se precisó que los nuevos incidentes se detectaron en Tapachula, Escuintla, Venustiano Carranza, Tuxtla Gutiérrez y Acala, de los cuales, los primeros cuatro se les reporta hospitalizados y al último se le dio de alta por mejoría.

Los reportes a la fecha son: 113 en Chiapas, 20 en Yucatán, 14 en Oaxaca, ocho en Quintana Roo, ocho en Veracruz, cinco en Campeche, cinco en Tabasco, cinco en Guerrero, uno en Puebla y otro en el Estado de México.

La dependencia indicó que se mantiene un programa de vigilancia epidemiológica y búsqueda intencionada de casos en forma permanente, por lo que recomiendan a la población cuidar las heridas abiertas y en caso de detectar alguna anomalía, acudir a una institución médica para brindarle el servicio adecuado.